У Київській області ракети потрапили у багатоповерхівку та об'єкт інфраструктури (фото)

Росіяни завдали ракетного удару по Київській області. Є влучення в багатоповерховий житловий будинок та об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

Крім того, голова Нацполіції Київської області Андрій Нєбітов опублікував кадри наслідків влучення ракети до житлового будинку. Там після удару почалася пожежа.

"В області є влучення по житловому сектору та інфраструктурним критичним об'єктам", - написав він.

Нагадаємо, у Києві 23 листопада під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За даними КМДА, є потрапляння до одного з об'єктів інфраструктури столиці. Також вибухи пролунали у різних районах столиці.

Крім того, росіяни завдали ударів по кількох містах України. У деяких із них пропало світло.

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