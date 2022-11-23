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У Київській області ракети потрапили у багатоповерхівку та об'єкт інфраструктури (фото)

Фото: на Київщині ракети потрапили в багатоповерхівку та об'єкт інфраструктури (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Росіяни завдали ракетного удару по Київській області. Є влучення в багатоповерховий житловий будинок та об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"В області є влучення по житловому сектору та інфраструктурним критичним об'єктам", - написав він.

Крім того, голова Нацполіції Київської області Андрій Нєбітов опублікував кадри наслідків влучення ракети до житлового будинку. Там після удару почалася пожежа.

Нагадаємо, у Києві 23 листопада під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За даними КМДА, є потрапляння до одного з об'єктів інфраструктури столиці. Також вибухи пролунали у різних районах столиці.

Крім того, росіяни завдали ударів по кількох містах України. У деяких із них пропало світло.

Докладніше про ситуацію в країні - читайте у нашому матеріалі.

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Київська областьракетный удар