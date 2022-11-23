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В Киевской области ракеты попали в многоэтажку и объект инфраструктуры (фото)

Фото: в Киевской области ракеты попали в многоэтажку и объект инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Россияне нанесли ракетный удар по Киевской области. Есть попадания в многоэтажный жилой дом и объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"В области есть попадания по жилому сектору и инфраструктурным критическим объектам", - написал он.

Кроме того, глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов опубликовал кадры последствий попадания ракеты в жилой дом. Там после удара начался пожар.

Напомним, в Киеве 23 ноября во время воздушной тревоги прогремели взрывы. По данным КГГА, есть попадание в один из объектов инфраструктуры столицы. Также взрывы прогремели в разных районах столицы.

Кроме того, россияне нанесли удары по нескольких городам Украины. В некоторых из них пропал свет.

Подробней о ситуации в стране - читайте в нашем материале.

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Киевская областьракетный удар