У Київській області провалився мікроавтобус: двоє загиблих, семеро поранених

Двоє людей загинули, семеро поранено внаслідок ДТП в Київській області. Мікроавтобус провалися на дорозі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС в Київській області.
За даними прес-служби, дорожньо-транспортна пригода сталась на території Іванківської громади поблизу с.Олива.
На трасі Іванків-Радомишль мікроавтобус віз людей на роботу в с. Пісківка і провалився у провалля. В салоні знаходилось 9 пасажирів.
"За результатами проведених аварійно-рятувальних робіт було виявлено двох загиблих та семеро людей у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.
Бригадами "швидкої" постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень.
Нагадаємо, у неділю, 21 квітня, в Німеччині перевернувся екскурсійний автобус із старшокласниками, який прямував в Британію. В результаті аварії постраждали майже 30 людей - діти та водій.
Як повідомляло РБК-Україна, минулого тижня у Києві затримали водія автомобіля BMW, який збив двох пішоходів в Оболонському районі. Водій був нетверезим.