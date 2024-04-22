У Київській області провалився мікроавтобус: двоє загиблих, семеро поранених

За даними прес-служби, дорожньо-транспортна пригода сталась на території Іванківської громади поблизу с.Олива.

На трасі Іванків-Радомишль мікроавтобус віз людей на роботу в с. Пісківка і провалився у провалля. В салоні знаходилось 9 пасажирів.

"За результатами проведених аварійно-рятувальних робіт було виявлено двох загиблих та семеро людей у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.

Бригадами "швидкої" постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень.