В Киевской области провалился микроавтобус: двое погибших, семеро раненых

По данным пресс-службы, дорожно-транспортное происшествие произошло на территории Иванковской общины вблизи села Олива.

На трассе Иванков-Радомышль микроавтобус вез людей на работу в с. Песковка и провалился на дороге. В салоне находились 9 пассажиров.

"По результатам проведенных аварийно-спасательных работ были выявлены двое погибших и семь человек в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Бригадами "скорой" пострадавших направили в Бородянскую и Иванковскую больницы.