У Київській області пролунали вибухи, працює ППО

У Київській області пролунали вибухи сьогодні вночі, 30 грудня. Зафіксовано рух ворожих безпілотників, в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА в Telegram .

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Кореспонденти РБК-Україна також повідомли про звуки вибухів у Білій Церкві Київської області.

В регіоні та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Людей закликаються знаходитися в укриттях

Варто зазначити, що раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про кілька груп ворожих ударних БпЛА в Черкаській області, які рухалися в напрямку Вінницької та Київської областей.

Повітряна атака РФ по Україні 27 січня

У суботу ввечері, 27 січня, у Кременчуці та Полтаві було чути вибухи, у низці областей було оголошено повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики.

Пізніше у Полтавській ОВА повідомили, що російські військові обстріляли Кременчуцький район, є влучання у промисловий об'єкт.

Після удару на місці вибухів також виникла пожежа. Пізніше у Полтавській ОВА показали фото наслідків ворожої атаки на регіон.