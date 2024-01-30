ua en ru
Вт, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Київській області пролунали вибухи, працює ППО

Київська область, Вівторок 30 січня 2024 00:47
UA EN RU
У Київській області пролунали вибухи, працює ППО Фото: у Київській області пролунали вибухи вночі 30 грудні (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Київській області пролунали вибухи сьогодні вночі, 30 грудня. Зафіксовано рух ворожих безпілотників, в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА в Telegram.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Кореспонденти РБК-Україна також повідомли про звуки вибухів у Білій Церкві Київської області.

В регіоні та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Людей закликаються знаходитися в укриттях

Варто зазначити, що раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про кілька груп ворожих ударних БпЛА в Черкаській області, які рухалися в напрямку Вінницької та Київської областей.

Повітряна атака РФ по Україні 27 січня

У суботу ввечері, 27 січня, у Кременчуці та Полтаві було чути вибухи, у низці областей було оголошено повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики.

Пізніше у Полтавській ОВА повідомили, що російські військові обстріляли Кременчуцький район, є влучання у промисловий об'єкт.

Після удару на місці вибухів також виникла пожежа. Пізніше у Полтавській ОВА показали фото наслідків ворожої атаки на регіон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Вибух ПВО Війна Росії проти України Атака дронів
NEWS
Росіяни наступають. Що відбувається під Куп'янськом та чи є загроза для Харкова
Росіяни наступають. Що відбувається під Куп'янськом та чи є загроза для Харкова
DAILY
Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда