В Киевской области раздались взрывы, работает ПВО
В Киевской области прогремели взрывы сегодня ночью, 30 декабря. Зафиксировано движение вражеских беспилотников, в регионе работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram.
"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.
Корреспонденты РБК-Украина также сообщили о звуках взрывов в Белой Церкви в Киевской области.
В регионе и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Людей призываются находиться в укрытиях
Стоит отметить, что ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали о нескольких группах вражеских ударных БПЛА в Черкасской области, которые двигались в направлении Винницкой и Киевской областей.
Воздушная атака РФ по Украине 27 января
В субботу вечером, 27 января, в Кременчуге и Полтаве были слышны взрывы, в ряде областей была объявлена воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики.
Позже в Полтавской ОВА сообщили, что российские военные обстреляли Кременчугский район, есть попадание в промышленный объект.
После удара на месте взрывов также возник пожар. Позже в Полтавской ОВА показали фото последствий вражеской атаки на регион.
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