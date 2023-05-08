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В Києві та інших містах пролунали вибухи: що відомо

Фото: в Київській області ППО працює по "шахедам" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 8 травня росіяни атакували Київську область дронами-камікадзе. Також загарбники застосували для ударів по інших містах України і ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

Там повідомили, що сили ППО працюють по цілях.

"Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги. Бережіть себе та близьких!" - закликали в КОВА.

В КМВА повідомили, що ППО працює також і на околицях міста.

У столичних пабліках пишуть про звуки вибухів, що, вірогідно, можуть бути результатами роботи систем протиповітряної оборони.

Оновлено 00:50 8 травня

Вибухи пролунали також у Краматорську Донецької області. Як інформує кореспондент "РБК-Україна", у місті чули два вибухи.

Після них в регіоні оголосили повітряну тривогу.

Оновлено 00:12

Робота ППО в Одеській області була пов'язана з російськими ракетними ударами по регіону, зазначив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одеська область. Відбулася ворожа ракетна атака. Видихніть. Всі інші подробиці - пізніше", - написав він.

Перед цим в Одесі та області повідомляли про звуки вибухів незадовго до півночі на тлі оголошеної повітряної тривоги. Крім того, з'явилася інформація про пожежу після вибуху в регіоні.

Раніше голова Миколаївської ОВ Віталій Кім у Telegram закликав одеситів не ігнорувати повітряну тривогу та писав про "2 хвилі", імовірно, ворожих "Шахедів".

Нагадаємо, що вночі 7 травня Україною почала ширитись повітряна тривога. Наразі вона оголошена в 12 регіонах, включаючи Крим та Луганську область.

Перед цим в ОК "Південь" заявили, що 7 травня загроза ворожих ракетних ударів "надзвичайно висока". Українські військові поінформували, що у ворожому корабельному угрупуванні в Чорному морі перебувають 17 кораблів, з яких 4 надводні ракетоносії, а загалом до застосування готові 32 ракети "Калібр".

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