В Києві та інших містах пролунали вибухи: що відомо

Там повідомили, що сили ППО працюють по цілях.

"Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги. Бережіть себе та близьких!" - закликали в КОВА.

В КМВА повідомили, що ППО працює також і на околицях міста.

У столичних пабліках пишуть про звуки вибухів, що, вірогідно, можуть бути результатами роботи систем протиповітряної оборони.

Оновлено 00:50 8 травня

Вибухи пролунали також у Краматорську Донецької області. Як інформує кореспондент "РБК-Україна", у місті чули два вибухи.

Після них в регіоні оголосили повітряну тривогу.

Оновлено 00:12

Робота ППО в Одеській області була пов'язана з російськими ракетними ударами по регіону, зазначив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одеська область. Відбулася ворожа ракетна атака. Видихніть. Всі інші подробиці - пізніше", - написав він.

Перед цим в Одесі та області повідомляли про звуки вибухів незадовго до півночі на тлі оголошеної повітряної тривоги. Крім того, з'явилася інформація про пожежу після вибуху в регіоні.

Раніше голова Миколаївської ОВ Віталій Кім у Telegram закликав одеситів не ігнорувати повітряну тривогу та писав про "2 хвилі", імовірно, ворожих "Шахедів".