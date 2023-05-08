В Киеве и других городах раздались взрывы: что известно

В ночь на 8 мая россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. Также захватчики применили для ударов по другим городам Украины и ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.
Там сообщили, что силы ПВО работают по целям.
"Находитесь в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги. Берегите себя и близких!" - призывали в КОВА.
В КГВА сообщили, что ПВО работает также и в окрестностях города.
В столичных пабликах пишут о звуках взрывов, которые, вероятно, могут являться результатами работы систем противовоздушной обороны.
Обновлено 01:20 8 мая
В КГВА информируют о работе ПВО.
"Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.
Обновлено 01:12
В Киеве слышали звуки взрывов.
Обновлено 00:50
Взрывы прозвучал также в Краматорске Донецкой области. Как информирует корреспондент "РБК-Украина", в городе слышали два взрыва.
После них в регионе была объявлена воздушная тревога.
Обновлено 00:12
Работа ПВО в Одесской области была связана с российскими ракетными ударами по региону, отметил спикер областной военной администрации Сергей Братчук.
"Одесская область. Произошла вражеская ракетная атака. Выдохните. Все остальные подробности - позже", - написал он.
Перед этим в Одессе и области сообщали о звуках взрывов незадолго до полуночи на фоне объявленной воздушной тревоги. Кроме того, появилась информация о возникновении пожара после взрыва в регионе.
Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram призывал одесситов не игнорировать воздушную тревогу и писал о "2 волнах", предположительно, вражеских "Шахедов".
Напомним, что ночью 7 мая по Украине начала распространяться воздушная тревога. В настоящее время она объявлена в 12 регионах, включая Крым и Луганскую область.
Перед этим в ОК "Юг" заявили, что 7 мая угроза вражеских ракетных ударов "чрезвычайно высокая". Украинские военные проинформировали, что во вражеской корабельной группировке в Черном море находятся 17 кораблей, из которых 4 надводных ракетоносителя, а в общем к применению готовы 32 ракеты "Калибр".
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