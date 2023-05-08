В Киеве и других городах раздались взрывы: что известно

Там сообщили, что силы ПВО работают по целям.

"Находитесь в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги. Берегите себя и близких!" - призывали в КОВА.

В КГВА сообщили, что ПВО работает также и в окрестностях города.

В столичных пабликах пишут о звуках взрывов, которые, вероятно, могут являться результатами работы систем противовоздушной обороны.

Обновлено 01:20 8 мая

В КГВА информируют о работе ПВО.

"Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

Обновлено 01:12

В Киеве слышали звуки взрывов.

Обновлено 00:50

Взрывы прозвучал также в Краматорске Донецкой области. Как информирует корреспондент "РБК-Украина", в городе слышали два взрыва.

После них в регионе была объявлена воздушная тревога.

Обновлено 00:12

Работа ПВО в Одесской области была связана с российскими ракетными ударами по региону, отметил спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

"Одесская область. Произошла вражеская ракетная атака. Выдохните. Все остальные подробности - позже", - написал он.

Перед этим в Одессе и области сообщали о звуках взрывов незадолго до полуночи на фоне объявленной воздушной тревоги. Кроме того, появилась информация о возникновении пожара после взрыва в регионе.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram призывал одесситов не игнорировать воздушную тревогу и писал о "2 волнах", предположительно, вражеских "Шахедов".