У Київській області працюють сили ППО по ворожих дронах

У Київській області сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією ворожих безпілотників, жителів регіону закликали залишатись в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.

Також жителів області закликали не нехтувати правилами безпеки, і залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - зазначили у Київській ОВА.

Удари РФ по Україні в ніч на 13 вересня

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти в ніч на 13 вересня випустили по Україні 164 дрони. Також росіяни атакували балістикою. Як зазначили у Повітряних силах, з усіх дронів близько 90 – це "Шахеди".

Сили ППО знешкодили 137 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Окрім того, зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях

Зокрема, російські війська сьогодні вночі, 13 вересня, атакували Харківську область авіабомбами та безпілотниками. В результаті удару пошкоджені будинки та лікарня, є постраждалі. До ліквідації наслідків було залучено 37 рятувальників та 9 одиниць спеціалізованої техніки.