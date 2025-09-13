ua en ru
Сб, 13 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Київській області працюють сили ППО по ворожих дронах

Субота 13 вересня 2025 13:45
UA EN RU
У Київській області працюють сили ППО по ворожих дронах Фото: у Київській області працюють сили ППО по ворожих дронах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Київській області сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією ворожих безпілотників, жителів регіону закликали залишатись в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - зазначили у Київській ОВА.

Також жителів області закликали не нехтувати правилами безпеки, і залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

У Київській області працюють сили ППО по ворожих дронах

Удари РФ по Україні в ніч на 13 вересня

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти в ніч на 13 вересня випустили по Україні 164 дрони. Також росіяни атакували балістикою. Як зазначили у Повітряних силах, з усіх дронів близько 90 – це "Шахеди".

Сили ППО знешкодили 137 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Окрім того, зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях

Зокрема, російські війська сьогодні вночі, 13 вересня, атакували Харківську область авіабомбами та безпілотниками. В результаті удару пошкоджені будинки та лікарня, є постраждалі. До ліквідації наслідків було залучено 37 рятувальників та 9 одиниць спеціалізованої техніки.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Київська область Дрони
Новини
Новітні російські ракети можуть швидко долетіти до Лондона та Мадрида, - Рютте
Новітні російські ракети можуть швидко долетіти до Лондона та Мадрида, - Рютте
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії