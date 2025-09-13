В Киевской области работают силы ПВО по вражеским дронам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОГА.

Также жителей области призвали не пренебрегать правилами безопасности, и оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - отметили в Киевской ОГА.

Удары РФ по Украине в ночь на 13 сентября

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты в ночь на 13 сентября выпустили по Украине 164 дрона. Также россияне атаковали баллистикой. Как отметили в Воздушных силах, из всех дронов около 90 - это "Шахеды".

Силы ПВО обезвредили 137 вражеских беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны. Кроме того, зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях

В частности, российские войска сегодня ночью, 13 сентября, атаковали Харьковскую область авиабомбами и беспилотниками. В результате удара повреждены дома и больница, есть пострадавшие. К ликвидации последствий были привлечены 37 спасателей и 9 единиц специализированной техники.