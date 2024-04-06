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У Київській області працюють сили ППО

Фото: у Київській області працюють сили ППО (armyinform.com.ua)
Автор: Владислав Прийменко

У Київській області працюють сили ППО. Зафіксовано рух безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

"Зафіксовано рух ворожих безпілотників! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - зазначили у КОВА.

Раніше Повітряні Сили повідомляли про рух дронів у напрямку області.

"Безпілотники у Чернігівській області, курсом на Київську область", - повідомили захисники.

Атака росіян по Київській області

Раніше ми писали, що в Київській області 21 березня було чути вибухи. Повідомлялося про роботу ППО.

Також ми писали, що 18 березня росіяни атакували Київську область ударними безпілотниками.

До речі, в ніч на 15 березня окупанти атакували Київ і область дронами. Було чути звуки вибухів, повідомлялося про роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Київська область