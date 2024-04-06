У Київській області працюють сили ППО. Зафіксовано рух безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.
"Зафіксовано рух ворожих безпілотників! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - зазначили у КОВА.
Раніше Повітряні Сили повідомляли про рух дронів у напрямку області.
"Безпілотники у Чернігівській області, курсом на Київську область", - повідомили захисники.
Раніше ми писали, що в Київській області 21 березня було чути вибухи. Повідомлялося про роботу ППО.
Також ми писали, що 18 березня росіяни атакували Київську область ударними безпілотниками.
До речі, в ніч на 15 березня окупанти атакували Київ і область дронами. Було чути звуки вибухів, повідомлялося про роботу ППО.
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