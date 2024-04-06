У Київській області працюють сили ППО

Атака росіян по Київській області

Раніше ми писали, що в Київській області 21 березня було чути вибухи. Повідомлялося про роботу ППО.

Також ми писали, що 18 березня росіяни атакували Київську область ударними безпілотниками.

До речі, в ніч на 15 березня окупанти атакували Київ і область дронами. Було чути звуки вибухів, повідомлялося про роботу ППО.

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