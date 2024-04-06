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В Киевской области работают силы ПВО

Фото: В Киевской области работают силы ПВО (armyinform.com.ua)
Автор: Владислав Прийменко

В Киевской области работают силы ПВО. Зафиксировано движение беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

"Зафиксировано движение вражеских беспилотников! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - отметили в КОВА.

Ранее Воздушные Силы сообщали об движении дронов в направлении области.

"Беспилотники в Черниговской области, курсом на Киевскую область", - сообщили защитники.

Атака россиян по Киевской области

Ранее мы писали, что в Киевской области 21 марта были слышны взрывы. Сообщалось о работе ПВО.

Также мы писали, что 18 марта россияне атаковали Киевскую область ударными беспилотниками.

К слову, в ночь на 15 марта, оккупанты атаковали Киев и область дронами. Были слышны звуки взрывов, сообщалось об работе ПВО.

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Киевская область