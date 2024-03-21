У Київській області чутно вибухи: повідомляють про роботу ППО

У Київській області чутно вибухи. Повідомляється про роботу систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.

"Подбайте про власну безпеку - знаходитеся в укриттях під час сигналу повітряної тривоги", - написали на каналі.

Адміністрація радить перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

"Мешканці Київської області! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО", - повідомили в ОВА.

Атаки росіян по Київській області

Раніше ми писали, що 18 березня росіяни атакували Київщину ударними безпілотниками.

Також, у ніч на 15 березня, окупанти атакували Київ та область дронами. Було чути звуки вибухів, повідомлялося про роботу ППО.

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