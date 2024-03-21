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У Київській області чутно вибухи: повідомляють про роботу ППО

Київ, Четвер 21 березня 2024 04:30
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У Київській області чутно вибухи: повідомляють про роботу ППО Фото: у Київській області чутно вибухи (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Київській області чутно вибухи. Повідомляється про роботу систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.

"Мешканці Київської області! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО", - повідомили в ОВА.

Адміністрація радить перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

"Подбайте про власну безпеку - знаходитеся в укриттях під час сигналу повітряної тривоги", - написали на каналі.

Атаки росіян по Київській області

Раніше ми писали, що 18 березня росіяни атакували Київщину ударними безпілотниками.

Також, у ніч на 15 березня, окупанти атакували Київ та область дронами. Було чути звуки вибухів, повідомлялося про роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

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