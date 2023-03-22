У Київській області працюють сили ППО

У Київській області чути вибухи, повідомляється про роботу українських сил протиповітряної оборони у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.

За інформацією Київської ОВА, у регіоні працюють сили ППО. У військовій адміністрації регіону також закликали мешканців не викладати у мережу роботу засобів протиповітряного захисту.

Раніше у Київській ОВА попередили мешканців про можливу атаку дронів-камікадзе та заявили, що сили ППО готові до відбиття загрози.

Також ми писали, що українські військові у понеділок, 20 березня, ліквідували два російські розвідувальні безпілотники "Supercam S350" у Миколаївській області.

Крім того, повідомлялося, що в понеділок, 20 березня, силами та засобами ППО було виявлено та знищено ворожий безпілотник.

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