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В Киевской области работают силы ПВО

Фото: в Киевской области работают силы ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киевской области слышны взрывы, сообщается о работе украинских сил противовоздушной обороны в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

По информации Киевской ОВА, в регионе работают силы ПВО. В военной администрации региона также призвали жителей не выкладывать в сеть работу средств противовоздушной защиты.

Ранее в Киевской ОВА предупредили жителей о возможной атаке дронов-камикадзе и заявили, что силы ПВО готовы к отражению угрозы.

Также мы писали, что украинские военные в понедельник, 20 марта, ликвидировали два российских разведывательных беспилотника "Supercam S350" в Николаевской области.

Кроме того, сообщалось, что в понедельник, 20 марта, силами и средствами ПВО был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотник.

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Киевская областьПВОВторжение России в Украину