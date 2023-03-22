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Україною шириться тривога. Київська ОВА попереджає про дрони

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Київ, Середа 22 березня 2023 00:39
Україною шириться тривога. Київська ОВА попереджає про дрони Фото: у Київській ОВА попередили про атаку дронів (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

У Київській ОВА попередили мешканців про можливу атаку дронів-камікадзе та заявили, що сили ППО готові до відбиття загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.

"Київська область! Загроза атаки дронами. Сили ППО напоготові. Закликаємо мешканців перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога", - йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Україною шириться тривога. Київська ОВА попереджає про дрони

Оновлено (1:12)

За інформацією Київської ОВА, у регіоні працюють сили ППО. У військовій адміністрації регіону також закликали мешканців не викладати у мережу роботу засобів протиповітряного захисту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в понеділок, 20 березня, силами та засобами ППО було виявлено та знищено ворожого безпілотника.

Також ми писали, що українські військові у понеділок, 20 березня, ліквідували два російські розвідувальні безпілотники "Supercam S350" у Миколаївській області.

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