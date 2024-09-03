UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області працює ППО по ворожих "Шахедах"

Фото: ППО збиває ударні дрони в Київській області (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

У Київській області зафіксовано рух ворожих ударних дронів. Працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

О 2:50 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух безпілотників з півночі у напрямку Київської області.

Нічний обстріл України

Ввечері у понеділок, 2 вересня, росіяни запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед".

Пізніше у Чернігові пролунали вибухи через роботу ППО по ворожих безпілотниках.

Також повітряну тривогу оголошували у Києві та низці областей через загрозу ракетного удару зі сходу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України