В Киевской области работает ПВО по вражеским "Шахедам"

Ночной обстрел Украины

Вечером в понедельник, 2 сентября, россияне запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед".

Позже в Чернигове раздались взрывы из-за работы ПВО по вражеским беспилотникам.

Также воздушную тревогу объявляли в Киеве и ряде областей из-за угрозы ракетного удара с востока.

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