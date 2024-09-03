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В Киевской области работает ПВО по вражеским "Шахедам"

Киевская область, Вторник 03 сентября 2024 03:30
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В Киевской области работает ПВО по вражеским "Шахедам" Фото: ПВО сбивает ударные дроны в Киевской области (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

В Киевской области зафиксировано движение вражеских ударных дронов. Работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.

В 2:50 Воздушные силы ВСУ сообщали о движении беспилотников с севера в направлении Киевской области.

Ночной обстрел Украины

Вечером в понедельник, 2 сентября, россияне запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед".

Позже в Чернигове раздались взрывы из-за работы ПВО по вражеским беспилотникам.

Также воздушную тревогу объявляли в Киеве и ряде областей из-за угрозы ракетного удара с востока.

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