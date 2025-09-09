У Київській області працює ППО по ворожих дронах

У Київській області зафіксовані ворожі безпілотники, сили протиповітряної оборони працюють над їх знищенням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - зазначили у Київській ОВА.
Жителів області також закликали дотримуватись інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.
Нагадаємо, що російські війська сьогодні вночі, 9 вересня, випустили по території України 84 безпілотники різних типів.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 60 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. При цьому також зафіксовано влучання 23 безпілотників на 10 локаціях.
Війска РФ вночі атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок. Внаслідок удару 66-річна жінка отримала поранення.
Також глава Запорізької ОВА Іван Федоров опублікував фото, на яких вогнеборці продовжують гасіння пожежі після ворожого обстрілу обласного центру.