У Київській області працює ППО по ворожих дронах

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - зазначили у Київській ОВА.

Жителів області також закликали дотримуватись інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.