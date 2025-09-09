В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам

"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - отметили в Киевской ОГА.

Жителей области также призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.