В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам

В Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники, силы противовоздушной обороны работают над их уничтожением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОГА.
"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - отметили в Киевской ОГА.
Жителей области также призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.
Напомним, что российские войска сегодня ночью, 9 сентября, выпустили по территории Украины 84 беспилотника различных типов.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 60 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. При этом также зафиксировано попадание 23 беспилотников на 10 локациях.
Войска РФ ночью атаковали Запорожье беспилотниками. В результате вражеского удара, предварительно, горит частный дом. В результате удара 66-летняя женщина получила ранения.
Также глава Запорожской ОГА Иван Федоров опубликовал фото, на которых пожарные продолжают тушение пожара после вражеского обстрела областного центра.