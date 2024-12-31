У Київській області працює ППО по ворожих дронах

Повітряні атаки РФ

Ввечері 30 грудня російські терористи почали хвилями запускати в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". Обстріл ударними БпЛА триває досі.

Крім того, близько 3:00 у багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики. Згодом у передмісті Києва пролунали вибухи.

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