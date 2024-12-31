В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам

Воздушные атаки РФ

Вечером 30 декабря российские террористы начали волнами запускать в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Обстрел ударными БпЛА продолжается до сих пор.

Кроме того, около 3:00 во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. Впоследствии в пригороде Киева прогремели взрывы.

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