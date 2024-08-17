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В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам-камикадзе

Суббота 17 августа 2024 01:06
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В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам-камикадзе Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области в ночь на 17 августа идет работа сил и средств противовоздушной обороны из-за фиксации в регионе вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

В администрации призвали жителей Киевской области находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги, и рассказали об отражении защитниками неба "Шахедной" атаки.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в объявлении КОВА в Telegram.

Кроме того, в администрации просят граждан соблюдать информ-тишину.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в публикации.

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что российские захватчики с вечера накануне запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед".

По последним данным от командования Воздушных сил ВСУ, "Шахеды", в частности, двигались в Киевской области курсом на запад. А перед этим фиксировались на границе Киевской и Черниговской и Полтавской областей.

В мониторинговых группах писали, что "Шахеды" курсировали в Белоцерковском районе, направлялись в сторону Гостомеля и были замечены к северу от столицы.

Добавим, что перед тем около одиннадцати вечера военные предупреждали об угрозе ракетных атак врага с применением баллистики для ряда областей, в том числе и для Киевской. Однако через несколько минут было сообщено об отбое такой угрозы.

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