У Київській області працює ППО по російських дронах

В Київській області ППО працює по російських дронах 19 січня. В регіоні оголошено тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.
"У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - просять в ОВА.
Крім того, мешканців Київської області просять дотримуватись інформаційної тиші та не фіксувати і не викладати в мережу роботу ЗСУ.
Спочатку повітряні сили ЗСУ повідомили про декілька груп ударних БПЛА на межі Полтавської та Чернігівської областей. Вони йшли курсом на Золотоніський район Черкаської області.
Пізніше їх помітили вже у Київській області в районі Березані. При цьому нові групи дронів вже фіксувались на півночі Чернігівської області.
Потім російські БПЛА помітили в районі Обухова курсом на Васильків. Також група дронів прямувала з Полтавської області на північ Дніпропетровської.
Наразі тривога оголошена в низці регіонів України, а саме:
Повітряна тривога оголошена в низці регіонів України (t.me/alarmukraine)
Російські війська обстріляли Україну в ніч на 19 січня. Тривогу оголошували як через загрозу балістики, так і через загрозу дронів. У Київській області кілька разів працювала ППО, а в Києві гриміли вибухи.
Загалом окупанти запустили 61 дрон по Україні. ППО збила понад 40.
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