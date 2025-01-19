В Киевской области работает ПВО по российским дронам

В Киевской области ПВО работает по российским дронам 19 января. В регионе объявлена тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.
"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - просят в ОВА.
Кроме того, жителей Киевской области просят соблюдать информационную тишину и не фиксировать и не выкладывать в сеть работу ВСУ.
Сначала воздушные силы ВСУ сообщили о нескольких группах ударных БПЛА на границе Полтавской и Черниговской областей. Они шли курсом на Золотоношский район Черкасской области.
Позже их заметили уже в Киевской области в районе Березани. При этом новые группы дронов уже фиксировались на севере Черниговской области.
Затем российские БПЛА заметили в районе Обухова курсом на Васильков. Также группа дронов направлялась из Полтавской области на север Днепропетровской.
Сейчас тревога объявлена в ряде регионов Украины, а именно:
Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины (t.me/alarmukraine)
Российские войска обстреляли Украину в ночь на 19 января. Тревога объявлялась как из-за угрозы баллистики, так и из-за угрозы дронов. В Киевской области несколько раз работала ПВО, а в Киеве гремели взрывы.
В общей сложности оккупанты запустили 61 дрон по Украине. ПВО сбила больше 40.
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