В Киевской области работает ПВО по российским дронам

"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - просят в ОВА.

Кроме того, жителей Киевской области просят соблюдать информационную тишину и не фиксировать и не выкладывать в сеть работу ВСУ.

Воздушная тревога в Украине

Сначала воздушные силы ВСУ сообщили о нескольких группах ударных БПЛА на границе Полтавской и Черниговской областей. Они шли курсом на Золотоношский район Черкасской области.

Позже их заметили уже в Киевской области в районе Березани. При этом новые группы дронов уже фиксировались на севере Черниговской области.

Затем российские БПЛА заметили в районе Обухова курсом на Васильков. Также группа дронов направлялась из Полтавской области на север Днепропетровской.

Сейчас тревога объявлена в ряде регионов Украины, а именно:

Киевской, Черниговской, Сумской;

Полтавской и Днепропетровской.

Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины (t.me/alarmukraine)