У Київській області працює ППО по російських дронах

В Київській області ППО працює по російських дронах 19 січня. В регіоні оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА .

"У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - просять в ОВА.

Крім того, мешканців Київської області просять дотримуватись інформаційної тиші та не фіксувати і не викладати в мережу роботу ЗСУ.

Повітряна тривога в Україні

Спочатку повітряні сили ЗСУ повідомили про декілька груп ударних БПЛА на межі Полтавської та Чернігівської областей. Вони йшли курсом на Золотоніський район Черкаської області.

Пізніше їх помітили вже у Київській області в районі Березані. При цьому нові групи дронів вже фіксувались на півночі Чернігівської області.

Потім російські БПЛА помітили в районі Обухова курсом на Васильків. Також група дронів прямувала з Полтавської області на північ Дніпропетровської.

Наразі тривога оголошена в низці регіонів України, а саме:

Київській, Чернігівській, Сумській;

Полтавській та Днепропетровській.

Повітряна тривога оголошена в низці регіонів України (t.me/alarmukraine)