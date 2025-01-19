У Київській області працює ППО по російських дронах
В Київській області ППО працює по російських дронах 19 січня. В регіоні оголошено тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.
"У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - просять в ОВА.
Крім того, мешканців Київської області просять дотримуватись інформаційної тиші та не фіксувати і не викладати в мережу роботу ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Спочатку повітряні сили ЗСУ повідомили про декілька груп ударних БПЛА на межі Полтавської та Чернігівської областей. Вони йшли курсом на Золотоніський район Черкаської області.
Пізніше їх помітили вже у Київській області в районі Березані. При цьому нові групи дронів вже фіксувались на півночі Чернігівської області.
Потім російські БПЛА помітили в районі Обухова курсом на Васильків. Також група дронів прямувала з Полтавської області на північ Дніпропетровської.
Наразі тривога оголошена в низці регіонів України, а саме:
- Київській, Чернігівській, Сумській;
- Полтавській та Днепропетровській.
Повітряна тривога оголошена в низці регіонів України (t.me/alarmukraine)
Обстріл РФ по Україні
Російські війська обстріляли Україну в ніч на 19 січня. Тривогу оголошували як через загрозу балістики, так і через загрозу дронів. У Київській області кілька разів працювала ППО, а в Києві гриміли вибухи.
Загалом окупанти запустили 61 дрон по Україні. ППО збила понад 40.
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