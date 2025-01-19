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В Киевской области работает ПВО по российским дронам

Киевская область, Воскресенье 19 января 2025 12:50
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В Киевской области работает ПВО по российским дронам Фото: в Киевской области работает ПВО по российским дронам 19 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Киевской области ПВО работает по российским дронам 19 января. В регионе объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - просят в ОВА.

Кроме того, жителей Киевской области просят соблюдать информационную тишину и не фиксировать и не выкладывать в сеть работу ВСУ.

Воздушная тревога в Украине

Сначала воздушные силы ВСУ сообщили о нескольких группах ударных БПЛА на границе Полтавской и Черниговской областей. Они шли курсом на Золотоношский район Черкасской области.

Позже их заметили уже в Киевской области в районе Березани. При этом новые группы дронов уже фиксировались на севере Черниговской области.

Затем российские БПЛА заметили в районе Обухова курсом на Васильков. Также группа дронов направлялась из Полтавской области на север Днепропетровской.

Сейчас тревога объявлена в ряде регионов Украины, а именно:

  • Киевской, Черниговской, Сумской;
  • Полтавской и Днепропетровской.

В Киевской области работает ПВО по российским дронам

Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины (t.me/alarmukraine)

Обстрел РФ по Украине

Российские войска обстреляли Украину в ночь на 19 января. Тревога объявлялась как из-за угрозы баллистики, так и из-за угрозы дронов. В Киевской области несколько раз работала ПВО, а в Киеве гремели взрывы.

В общей сложности оккупанты запустили 61 дрон по Украине. ПВО сбила больше 40.

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