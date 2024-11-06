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У Київській області працює ППО по російських дронах

Фото: сили ППО збивають російські дрони (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Російська атака ударними дронами на Україну триває. В Київські області лунають вибухи, сили ППО збивають ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака "Шахедами"

Нагадаємо, напередодні ввечері армія РФ запустила в напрямку України ударні БпЛА. В багатьох областях оголосили повітряну тривогу через загрозу повітряних атак.

Близько 3:00 тривогу оголосили в Києві. Перед цим військові повідомили про рух швидкісної цілі вбік Чернігівської області.

Минулої ночі 5 листопада, тривогу в Києві через атаку дронів оголошували три рази за ніч.

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Дрони