У Київській області працює ППО по російських дронах

Російська атака ударними дронами на Україну триває. В Київські області лунають вибухи, сили ППО збивають ворожі цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КОВА.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні ввечері армія РФ запустила в напрямку України ударні БпЛА. В багатьох областях оголосили повітряну тривогу через загрозу повітряних атак.
Близько 3:00 тривогу оголосили в Києві. Перед цим військові повідомили про рух швидкісної цілі вбік Чернігівської області.
Минулої ночі 5 листопада, тривогу в Києві через атаку дронів оголошували три рази за ніч.
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