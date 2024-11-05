Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": де їх помітили

Російські окупанти сьогодні, 5 листопада, увечері запустили Україною дрони-камікадзе "Шахед". Їх виявили у кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

За інформацією військових, станом на 21:19 дрони ворога фіксують у:

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, Генштаб ЗСУ повідомив, що у жовтні російські окупанти запустили по Україні рекордну кількість дронів. Усього було зафіксовано запуск 2072 безпілотників, серед яких було багато "Шахедів".

При цьому за травень, червень та липень 2024 року по Україні випустили 1133 ударні дрони.

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