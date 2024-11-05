Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": де їх помітили
Російські окупанти сьогодні, 5 листопада, увечері запустили Україною дрони-камікадзе "Шахед". Їх виявили у кількох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram .
За інформацією військових, станом на 21:19 дрони ворога фіксують у:
Чернігівській області курс західний;
Сумській області, курс південний;
Південній частині Харківської області, курс південний;
Дніпропетровській області, курс південний.
Оновлено 22:00
Група "Шахедів" рухається з Сумської області курсом на захід.
Дрони у Чернігівській області рухаються курсом на Київську область.
БпЛА на півдні Дніпропетровської області в напрямку півдня.
Нова група "Шахедів" з Сумської області курсом на південь.
Обновлено 23:08
"Шахед" движется на юге Сумской области курсом на Полтавскую.
БпЛА в Черниговской области в направлении Киевской.
Дроны на западе Киевской области курсом на Житомирскую область.
Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:
Фото: Карта повітряних тривог (t.me/alarmukraine)
Атаки "Шахедів"
Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, Генштаб ЗСУ повідомив, що у жовтні російські окупанти запустили по Україні рекордну кількість дронів. Усього було зафіксовано запуск 2072 безпілотників, серед яких було багато "Шахедів".
При цьому за травень, червень та липень 2024 року по Україні випустили 1133 ударні дрони.
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