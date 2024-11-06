У Києві оголосили повітряну тривогу (відбій)
У Києві у ніч проти 6 листопада була оголошена повітряна тривога. На півночі України у низці областей між тим триває тривога, оголошена ще з вечора напередодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
Сигнал тривоги у столиці залунав близько 02:56.
Мешканців Києва закликали негайно прямувати до укриттів, та залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.
"Негайно прямуйте до укриття!" - йдеться в заяві КМВА.
З чим пов'язане оголошення тривоги у столиці - не уточнюється. Натомість у Повітряних силах незадовго до цього поінформували про фіксацію швидкісної цілі у бік Чернігівської області.
Крім того, пізніше військові оновили дані щодо руху дронів-камікадзе ворога типу "Шахед", та розповіли, що група російських ударних безпілотників, зокрема, рухалася курсом на Київську область з Чернігівської області.
Оновлено: відбій тривоги
Вже близько 03.11 у столиці заявили про відбій загрози щодо ворожих повітряних атак.
Атака "Шахедів"
Нагадаємо, ввечері 5 листопада Повітряні сили зафіксували запуск російськими окупантами дронів-камікадзе у бік України під час чергової повітряної атаки.
Так, у низці областей була оголошена повітряна тривога.
Додамо, минулої ночі у Києві тричі оголошували тривогу: пізно ввечері напередодні та двічі вже вранці. Вона тоді також була пов'язана з загрозою ворожих атак із використанням "Шахедів".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.