В Киевской области работает ПВО по российским дронам

Ночная атака "Шахедами"

Напомним, накануне вечером армия РФ запустила в направлении Украины ударные БпЛА. Во многих областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы воздушных атак.

Около 3:00 тревогу объявили в Киеве. Перед этим военные сообщили о движении скоростной цели в сторону Черниговской области.

Прошлой ночью 5 ноября, тревогу в Киеве из-за атаки дронов объявляли три раза за ночь.

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