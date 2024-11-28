У Київській області працює ППО: Росія запустила дрони

В ніч на 28 листопада у Київській області чути звуки вибухів. Сили ППО збивають ворожі дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласна військової адміністрації.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні о 00:19.
Крім того, у КОВА закликали українців подбати про власну безпеку і перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додали у КОВА.
Станом на 00:26 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Крім того, вже багато місяців темно-червоним кольором досі позначено Луганську область та окупований Крим.
Нагадаємо, що минулої ночі у Київській області також лунали вибухи. Сили ППО збивали дрони росіян, які летіли в напрямку столиці.
Зранку голова Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Руслан Кравченко розповів, що протиповітряна оборона знизила усі цілі. Постраждалих чи влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не було.
Однак внаслідок падіння уламків БпЛА в одному з населених пунктів вибухова хвиля пошкодила скління квартир і не тільки.
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