В Киевской области работает ПВО: Россия запустила дроны

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении в 00:19.

Кроме того, в КОВА призвали украинцев позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - добавили в КОВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:26 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Кроме того, уже много месяцев темно-красным цветом до сих пор обозначены Луганская область и оккупированный Крым.