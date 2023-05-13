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В Киеве и области работает ПВО, предупреждают о ракетной опасности

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Киев, Суббота 13 мая 2023 23:29
В Киеве и области работает ПВО, предупреждают о ракетной опасности Фото: в Киеве и области работает ПВО, есть угроза ракетного удара (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве и области сегодня вечером, 13 мая, работают украинские силы ПВО, также в Киевской ОВА предупредили о ракетной угрозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"Ракетная опасность! Силы ПВО работают по целям. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении Киевской ОВА.

Напомним, что сегодня вечером, 13 мая, по Украине распространяется воздушная тревога, в ряде регионов слышны взрывы.

Напомним, вчера Россия вывела в Черное море два ракетоносителя.

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