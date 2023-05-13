В Киеве и области работает ПВО, предупреждают о ракетной опасности

Фото: в Киеве и области работает ПВО, есть угроза ракетного удара (Getty Images)

В Киеве и области сегодня вечером, 13 мая, работают украинские силы ПВО, также в Киевской ОВА предупредили о ракетной угрозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.