В Киеве и области работает ПВО, предупреждают о ракетной опасности
Фото: в Киеве и области работает ПВО, есть угроза ракетного удара (Getty Images)
В Киеве и области сегодня вечером, 13 мая, работают украинские силы ПВО, также в Киевской ОВА предупредили о ракетной угрозе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.
"Ракетная опасность! Силы ПВО работают по целям. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении Киевской ОВА.
Напомним, что сегодня вечером, 13 мая, по Украине распространяется воздушная тревога, в ряде регионов слышны взрывы.
Напомним, вчера Россия вывела в Черное море два ракетоносителя.
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