У Київській області працює ППО

Нагадаємо, ввечері 10 жовтня вибухи пролунали в Одесі. Незадовго до вибухів військові попередили про загрозу "балістики" з боку Криму.

Також 10 жовтня на нафтобазі у Феодосії, яку нещодавно атакували Збройні сили України, спалахнула ще одна цистерна. Пожежа там триває вже чотири дні.

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