В Киевской области работает ПВО

В Киевской области во время воздушной тревоги работали средства противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.
До этого в области была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных БПЛА.
Напомним, вечером 10 октября взрывы прогремели в Одессе. Незадолго до взрывов военные предупредили об угрозе баллистики со стороны Крыма.
Также 10 октября на Феодосийской нефтебазе, которую недавно атаковали Вооруженные силы Украины, вспыхнула еще одна цистерна. Пожар там продолжается уже четыре дня.
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