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У Київській області працює ППО

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Київській області під час повітряної тривоги працює протиповітряна оборона. Тривогу оголошено через атаку з боку Росії ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні КОВА. 

 

Пізно ввечері, 4 вересня, у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Також тривога є і в інших областях України. Причиною тривоги стала загроза балістики.

Удари Росії по Україні

Вже кілька місяців поспіль Росія систематично завдає ударів з повітря по території України з метою завдати максимальних збитків енергетичній інфраструктурі перед настанням холодів, аби вбити якомога більше українців, а тих, хто залишиться, підкорити, зробивши з них росіян. Через недостатнє постачання західними партнерами засобів ППО і їхню заборону на завдання далекобійної західною зброєю ударів вглиб РФ Москва уразила велику кількість енергетичної інфраструктури. в Україні діють графіки відключення електроенергії. Наприклад, в Києві останніми днями світла немає більшу частину доби.

Західні партнери України щодня заявляють про те, що працюють над зміцненням ППО України. Чому це не призводить до відповідних практичних кроків в необхідних обсягах, невідомо.

Вчора, 4 вересня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що західні союзники можуть зняти обмеження для українських військових на удари по Росії переданою зброєю, для такого кроку є перспективи.

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Війна Росії проти України