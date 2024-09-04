Подоляк про зняття обмежень на удари по РФ зброєю Заходу: перспективи є

Західні союзники можуть зняти обмеження для українських військових на удари по Росії переданою зброєю. Для такого кроку є перспективи.

"Перспективи (скасування обмежень на удари по РФ - ред.), безумовно, є. Ми з вами все ж таки говоримо після 2,5 років початку повномасштабного вторгнення. Ми ж бачимо істотну зміну і політичну позицію багатьох країн. І бачимо зміну з погляду зброї, яку Україні передають. Тобто практично всі види практично зброї є", - наголосив Подоляк.

Він зазначив, що стосовно партнерів поки що є проблеми з деякими речами. Одна з них - остаточне рішення, що Росія обов'язково має програти. А друга - швидкість прийняття рішень та швидкі постачання зброї.

"Це швидше пов'язано з відсутністю частково волі. Ну, тобто страх все ж таки ще якийсь там є, є у представників політичних еліт, і бюрократія надто висока", - пояснив радник керівника ОП.

І зараз, на думку Подоляка, Україні необхідно орієнтуватися на дві складові. Перша - раціональні докази, що Росія в жодному разі не зупинятиметься, оскільки вона усвідомлює відсутність будь-яких стримувальних факторів.

"РФ цілком ясно це усвідомлює. І якщо вона не нестиме юридичну відповідальність за злочини, то вона їх просто масштабуватиме з паузами. Тобто брати паузи і т.д." - уточнив він.

При цьому друга складова - емоційна. З її допомогою можна забезпечити тиск на політичні еліти від виборців. Для цього їм необхідно показати, як в Україні гинуть мирні жителі та показати жахи, що творяться у 21 столітті.

"Тому тут потрібна і раціональна складова, і емоційна. Потрібно щоб партнери нарешті через свої суспільства усвідомили, що це за жах жити під час війни. При тому не війни військових проти військових, а війни військових однієї країни проти цивільного населення іншої", - зазначив Подоляк.