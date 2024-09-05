Поздним вечером, 4 сентября, в Киеве раздался сигнал воздушной тревоги. Также тревога есть и в других областях Украины. Причиной тревоги явилась угроза баллистики.

Удары России по Украине

Уже несколько месяцев подряд Россия систематически наносит удары с воздуха по территории Украины с целью нанести максимальный ущерб энергетической инфраструктуре перед наступлением холодов, чтобы убить как можно больше украинцев, а оставшихся покорить, сделав из них россиян. Из-за недостаточных поставок западными партнерами средств ПВО и их запрет на нанесение дальнобойным западным оружием ударов вглубь РФ Москва поразила большое количество энергетической инфраструктуры. В Украине действуют графики отключения электроэнергии. Например, в Киеве в последние дни света нет н протяжении большей части суток.

Западные партнеры Украины каждый день заявляют о том, что работают над укреплением ПВО Украины. Почему это не приводит к соответствующим практическим шагам в необходимых объемах, неизвестно.

Вчера, 4 сентября советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные союзники могут снять ограничения для украинских военных на удары по России переданным оружием, для такого шага есть перспективы.

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