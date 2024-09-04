У Києві та низці областей оголошено тривогу через балістику

Пізно ввечері, 4 вересня, у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Також тривога є і в інших областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні о 23:29.

Повітряна тривога в Україні

Зазначимо, що в цей час військові фіксують у повітряному просторі України ворожі дрони.

Крім того, о 23:05 Повітряні сили ЗСУ попереджали про зліт двох бортів дальніх бомбардувальників Ту-22 з аеродрому "Оленья".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.