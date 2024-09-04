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У Києві та низці областей оголошено тривогу через балістику

Середа 04 вересня 2024 23:33
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У Києві та низці областей оголошено тривогу через балістику Фото: повітряна тривога у Києві (РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 4 вересня, у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Також тривога є і в інших областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Причиною тривоги стала загроза балістики.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні о 23:29.

Де оголошено тривогу

Станом на 23:31 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.

У Києві та низці областей оголошено тривогу через балістику

Повітряна тривога в Україні

Зазначимо, що в цей час військові фіксують у повітряному просторі України ворожі дрони.

Крім того, о 23:05 Повітряні сили ЗСУ попереджали про зліт двох бортів дальніх бомбардувальників Ту-22 з аеродрому "Оленья".

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