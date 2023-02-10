У Київській області фіксується робота українських сил протиповітряної оборони. Раніше в регіоні повідомлялося про загрозу атаки дронами-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.
"У Київській області працює ППО. Дотримуйтесь інформаційної тиші. У жодному разі не знімайте і не викладайте в мережу роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів", - йдеться у повідомленні Київської ОВА.
Раніше в обласній військовій адміністрації закликали мешканців регіону перебувати у безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, сьогодні росіяни в черговий раз завдали масованого удару по території України.
Такжо ми писали, що у п'ятницю, 10 лютого, російські військові запустили по території України безпілотні літальні апарати. Частин з них збили у Миколаївській області.
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