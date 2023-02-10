У Київській області фіксується робота українських сил протиповітряної оборони. Раніше в регіоні повідомлялося про загрозу атаки дронами-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.

"У Київській області працює ППО. Дотримуйтесь інформаційної тиші. У жодному разі не знімайте і не викладайте в мережу роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів", - йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Раніше в обласній військовій адміністрації закликали мешканців регіону перебувати у безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.