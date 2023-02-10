В Киевской области фиксируется работа украинских сил противовоздушной обороны. Ранее в регионе сообщалось об угрозе атаки дронами-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

"В Киевской области работает ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Ни в коем случае не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия вражеских ударов", - говорится в сообщении Киевской ОВА.

Ранее в областной военной администрации призвали жителей региона находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.