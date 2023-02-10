RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области работает ПВО

Фото: в Киевской области работает ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киевской области фиксируется работа украинских сил противовоздушной обороны. Ранее в регионе сообщалось об угрозе атаки дронами-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

"В Киевской области работает ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Ни в коем случае не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия вражеских ударов", - говорится в сообщении Киевской ОВА.

Ранее в областной военной администрации призвали жителей региона находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

Напомним, сегодня россияне в очередной раз нанесли массированный удар по территории Украины.

Также мы писали, что что в пятницу, 10 февраля, российские военные запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Части из них были сбиты в Николаевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрониПВОВторжение России в Украину