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У Київській області працює ППО

Фото: на Київщині працює ППО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На Київщині сьогодні, 5 грудня, працюють українські сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

За словами глави ОВА, до закінчення повітряної тривоги важливо залишатися в укриттях, оскільки повідомляється про рух російських ракет у напрямку регіону.

Крім того, Кулеба закликав не фотографувати результати роботи ППО та не викладати фото- та відеокадри в інтернет.

Нагадаємо, що в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що РФ запустила ракети з Каспійського та Чорного морів. Він попередив, що може бути кілька хвиль запусків.

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