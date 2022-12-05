В Киевской области работает ПВО

В Киевской области сегодня, 5 декабря, работают украинские силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.
По словам главы ОВА, до окончания воздушной тревоги важно оставаться в укрытиях, так как сообщается о движении российских ракет в направлении региона.
Кроме того, Кулеба призвал не фотографировать результаты работы ПВО и не выкладывать фото- и видеокадры в интернет.
Напомним, что в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что РФ запустила ракеты из Каспийского и Черного морей. Он предупредил, что могут быть несколько волн запусков.
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