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В Киевской области работает ПВО

Фото: в Киевской области работает ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киевской области сегодня, 5 декабря, работают украинские силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

По словам главы ОВА, до окончания воздушной тревоги важно оставаться в укрытиях, так как сообщается о движении российских ракет в направлении региона.

Кроме того, Кулеба призвал не фотографировать результаты работы ПВО и не выкладывать фото- и видеокадры в интернет.

Напомним, что в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что РФ запустила ракеты из Каспийского и Черного морей. Он предупредил, что могут быть несколько волн запусков.

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Киевская областьВторжение России в УкраинуПВО