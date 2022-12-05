В Киевской области работает ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

По словам главы ОВА, до окончания воздушной тревоги важно оставаться в укрытиях, так как сообщается о движении российских ракет в направлении региона.

Кроме того, Кулеба призвал не фотографировать результаты работы ПВО и не выкладывать фото- и видеокадры в интернет.