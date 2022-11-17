У Київській області працює ППО

"Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. В області працює ППО. У жодному разі не фотографуйте місце прильоту та роботу ППО. Пам’ятайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. У Дніпрі та Черкаській області повідомляють про звуки вибухів.

Українців попереджають про можливі ракетні удари Росії і закликають перебувати в укриттях та бомбосховищах.

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