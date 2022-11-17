В Киевской области работает ПВО

"Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. В области работает ПВО. Ни в коем случае не фотографируйте место прилета и работу ПВО. Помните о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В Днепре и Черкасской области сообщается о звуках взрывов.

Украинцев предупреждают о возможных ракетных ударах России и призывают находиться в укрытиях и бомбоубежищах.

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