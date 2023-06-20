Нічна атака Росії: ППО знищила 28 з 30 "шахедів"

В ніч на 20 червня росіяни знову атакували Україну, а також вдруге за місяць намагались обстріляти Київ. Сили ППО знищили 28 з 30 запущених "шахедів", близько з 20 з них - на Київщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Там повідомили, що під час атаки Росія використала 30 БПЛА типу Shahed, 28 з яких було збито.
В Київській міській військовій адміністрації додали, що дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків.
"Силами і засобам нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено майже два десятка ворожих цілей. Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу!" - зазначили в КМВА.
Також там зазначили, що інформації щодо потерпілих чи руйнування на разі не надходило.
Сьогодні вночі РФ вчергове обстріляла міста України, застосовуючи ракети та "шахеди", повітряна тривога була оголошена у більшості регіонів.
Вибухи, серед іншого, чули в Запоріжжі - там росіяни атакували цивільну та сільськогосподарську інфраструктуру. А у Львові під ворожий удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури.
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