Нічна атака Росії: ППО знищила 28 з 30 "шахедів"

Там повідомили, що під час атаки Росія використала 30 БПЛА типу Shahed, 28 з яких було збито.

В Київській міській військовій адміністрації додали, що дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків.

"Силами і засобам нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено майже два десятка ворожих цілей. Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу!" - зазначили в КМВА.

Також там зазначили, що інформації щодо потерпілих чи руйнування на разі не надходило.

Нічна повітряна атака 20 червня

Сьогодні вночі РФ вчергове обстріляла міста України, застосовуючи ракети та "шахеди", повітряна тривога була оголошена у більшості регіонів.

Вибухи, серед іншого, чули в Запоріжжі - там росіяни атакували цивільну та сільськогосподарську інфраструктуру. А у Львові під ворожий удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури.

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