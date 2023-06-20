Ночная атака России: ПВО уничтожила 28 из 30 "шахедов"

Там сообщили, что во время атаки Россия использовала 30 БПЛА типа Shahed, 28 из которых были сбиты.

В Киевской городской военной администрации добавили, что дроны заходили в столицу волнами, курсами по разным направлениям.

"Силами и средствам нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено почти два десятка враждебных целей. Спасибо охранникам нашего неба за отличную работу!" – отметили в КМВА.

Также там отметили, что информации о пострадавших или разрушении пока не поступало.

Ночная воздушная атака 20 июня

Сегодня ночью РФ в очередной раз обстреляла города Украины, применяя ракеты и "шахеды", воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов.

Взрывы, среди прочего, слышали в Запорожье – там россияне атаковали гражданскую и сельскохозяйственную инфраструктуру . А во Львове во вражеский удар попал объект критической инфраструктуры.

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