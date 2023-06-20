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Ночная атака России: ПВО уничтожила 28 из 30 "шахедов"

Фото: под Киевом ПВО сбило почти 20 "шахедов" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 20 июня россияне снова атаковали Украину, а также второй раз за месяц пытались обстрелять Киев. Силы ПВО уничтожили 28 из 30 запущенных "шахедов", около 20 из них - в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Там сообщили, что во время атаки Россия использовала 30 БПЛА типа Shahed, 28 из которых были сбиты.

В Киевской городской военной администрации добавили, что дроны заходили в столицу волнами, курсами по разным направлениям.

"Силами и средствам нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено почти два десятка враждебных целей. Спасибо охранникам нашего неба за отличную работу!" – отметили в КМВА.

Также там отметили, что информации о пострадавших или разрушении пока не поступало.

Ночная воздушная атака 20 июня

Сегодня ночью РФ в очередной раз обстреляла города Украины, применяя ракеты и "шахеды", воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов.

Взрывы, среди прочего, слышали в Запорожье – там россияне атаковали гражданскую и сельскохозяйственную инфраструктуру . А во Львове во вражеский удар попал объект критической инфраструктуры.

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КиеввибухиПВО