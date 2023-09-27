В Київській області повноцінно запрацювала служба 112

Як відзначив Клименко, 112 є "єдиним вікном" для звернення громадян, які опинились у надзвичайній ситуації. Служба є альтернативою гарячим лініям:

101;

102;

103;

104.

"Впровадження єдиного номера виклику екстрених служб розпочалося з міста Києва. Майже за три місяці роботи надійшло понад 167 тисяч викликів. Найчастіше дзвінки скеровувалися до Національної поліції України", - додав Клименко.

Зокрема на лінію можуть звернутись громадяни з порушенням слуху чи мовлення. Перекладачі жестової мови служби 112 опрацювали понад 2 тисячі таких звернень з 1 липня 2023 року.

"Не збавляємо темпи й продовжуємо працювати над тим, щоб служба 112 якнайшвидше функціонувала на всій території України", - додав Клименко.

112

На початку вересня 2022 року Верховна рада ухвалила закон про систему екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112. Очікувалось, що систему запустять до кінця 2022 року в пілотному форматі у Києві й Київській області. Втім, в столиці вона була запроваджена вже в липні поточному року.